Esra Erol'de olay çıktı! Kayınpederine saldıran gelin stüdyoyu birbirine kattı
Hafta içi her gün ATV ekranlarında devam eden Esra Erol programında olaylar bitmiyor. Sıkıntılarına çare bulunması için programa katılan gelin ortalığı birbirine kattı.
Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile eşi Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
İki genç, önceki gün yayınlanan bölümde Ramazan'ın kendi adını taşıyan babası Ramazan Bey ile yüzleşmiş ve Adana'ya dönme kararı almıştı. Ramazan Bey'in "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine Ceylan, kayınpederine saldırdı.Esra Erol'da programına katılan 3 aylık hamile ve eşi Ramazan aileleriyle barışmak istediklerini anlattı.
Eşinin aynı adı taşıyan babasının çağrısı üzerine Adana'ya giden çiftten Ceylan, sinirlerine hakim olamadı.
ARADAKİ BUZLAR ZAMANLA ERİDİ
Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Kızını Esra Erol'da programında izleyen Azize Ülgen, canlı yayına bağlanarak 'Benim Ceylan diye kızım yok artık' sözlerine yer verdi. Ancak ilerleyen günlerde aradaki buzlar eritilmiş ve Ceylan ağabeyine teslim edilmişti.
ADANA'YA GİDEREK ANNE VE BABALARI İLE BARIŞTILAR
Ramazan Bey'in çağrısına kulak veren Ceylan ile Ramazan, bugün Adana'ya giderek Ramazan Bey'in elini öptü. Ramazan Bey de "Onlara ev kurdum, orada yaşasınlar. Ancak beni rezil ettiler, benim evime giremezler" dedi. Ceylan ise "Bundan sonra bu evde kalacaksınız değil mi? Bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kendimizi toparlayana kadar buradayız" dedi.
Bunun üzerine Ramazan Bey, "Her zaman buradasınız, beni dinleyeceksiniz. Başka yere gitmek yok" ifadelerini kullandı.
"BU KAÇINCI EŞİN?" SORUSU CEYLAN'IÇILDIRTTI
Tansiyonun yükseldiği anlarda Ramazan Bey'in "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan Ceylan, kayınpederine saldırdı. Herkesi şoke eden olayın ardından Ceylan ve Ramazan araca bindirilirken Ceylan'ın annesi Azize Hanım gözyaşlarına boğuldu.
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