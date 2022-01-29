Esra Erol canlı yayında sinir krizi geçirdi

Ekranların beğenilerek seyredilen programında Esra Erol olaylar karşısında bu kez kendine zor hakim oldu.

MAGAZİN 29.01.2022, 08:08 29.01.2022, 09:24
Esra Erol canlı yayında sinir krizi geçirdi

ATV ekranlarının büyük ilgi ile izlenen programı Esra Erol’da türkiye gündemine oturan bir olay yaşandı. Ekranların sevilen ismi Esra Erol, sakin ve her zaman çözüm üzerine yaklaşan bir sunu olmuştur. Fakat Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayında yaptıkları ile ünlü sunucu Esra Erol’u resmen çılgına çevirdi.

ESRA EROL PROGRAMDA ÇILGINA DÖNDÜ

Her gün ATV’de ekranlara gelen ve sevilen programda Esra Erol’a başvuran ve yardım isteyen insanların hikayelerini dinliyoruz. Gelen insanların hikayeleri ise herkesi şok ediyor. Yine ilginç bir olay yaşandı Esra Erol’da duyanları hayret ettiren, bu kadar da olmaz dedirten olay karşısında Esra Erol bu sefer sakin kalamadı.

ATV ekranlarında ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında sunucu Esra Erol, yaşanan olay karşısında resmen çıldırdı.

Yıldırım Ailesi, 17 Ocak'ta Alanya'da kaybolan 18 yaşındaki kızları Elif Yıldırım'ı bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Alanya'da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun'a kaçtığı belirlendi.

Konya'da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Akkoyun'un, Elif Yıldırım'ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi.

Canlı yayına katılan Elif, kendisinin görüntülendiğini görünce bir anda çıldırdı. Yüzünün görünmesini istemediğini söyleyen Elif, Esra Erol'a tepki gösterdi. Esra Erol sinirlerine hakim olamayarak, "Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster.

Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" Şeklinde tepki verdi.

Daha sonra yerine giden Erol, sinirden nefesi kesildi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Erol ebeveynlere de seslenerek, "Çocuklarınızı baskılamak, kısıtlamak yerine o arkadaşlıkların hangi seviyede kalması gerektiğini, o arkadaşlığın boyutunu, eğitimin, bedenlerinin, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve bir erkek uğruna yaşamamaları, mahfetmemelerini gerektiğini lütfen çocuklarınıza öğretin. Çocuklarınıza şefkat gösterin" dedi. Haber365

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