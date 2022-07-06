Esra Bilgiç ve Reynmen aşk yaşıyor

Aras Bulut İynemli'nin başrolü olduğu ve kadrosunda dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'un da yer alacağı Atatürk dizisine dahil olduğu konuşulan Esra Bilgiç aşk hayatıyla gündeme geldi.

Dizide Madam Corinne rolüne hayat verecek olan güzel oyuncunun Reynmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Sarmaş dolaş aşk

DJ Mahmut Orhan’ı dinlemeye giden Bilgiç'in gecede sosyal medya fenomeni Reynmen’le yakınlaştığı öğrenildi. İkili, Orhan’ın çaldığı parçalara sarmaş dolaş dans ettiği iddialar arasında.

Gece boyu birlikte eğlenen ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.

Ensonhaber