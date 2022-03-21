Esra Bilgiç, iç çamaşırı reklamında oynadı
Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç, bir iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçti.
Şu sıralar Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç, seksi çamaşırlarıyla tanınan bir markanın yüzü oldu.
CEKET TEPKİSİ
Bilgiç'in tanıttığı iç çamaşırlarının üzerine ceket giymesi, takipçilerinin eleştirisine neden oldu.
Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi durduğunu söyledi ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.
"SÜTYENLE KAL"
Güzel oyuncuyu gören takipçileri; "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.
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