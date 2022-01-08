Elçin Sagu'dan Fahriye Evcen'e olay yaratacak sözler
Oyuncu Elçin Sagu'nun geçtiğimiz günlerde sektörden silinmesini istiyorum dediği ünlünün Fahriye Evcen olduğu iddia ediliyor.
Elçin Sangu, Fahriye Evcen'in sektörden silinmesini istiyor iddiası
YouTube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katılan Elçin Sangu, çok samimi açıklamalarda bulunmuş, bazı isimlerin sektörden silinmesini istediğini söylemişti.
"GÖRSEM YOLUMU DEĞİŞTİRİRİM"
Sangu programda, “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah’ dediğim ünlüler de var.” demişti.
Sangu'nun bu ağır sözleri, ‘Kurt Seyit Şura’ dizisinin setinde tartıştığı Fahriye Evcen için sarfettiği iddia edildi.
"İÇİM RAHAT"
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Sangu, açıklamaları yüzünden pişman olmadığını dile getirirp; "İçim rahat. Sözlerimin arkasındayım. Sorun çıkartan insan ile çalışmam." dedi.
Güzel oyuncu Sangu, tartışma üzerine gözyaşlarını tutamamıştı.
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