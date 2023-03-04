Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan ve gönüllere taht kuran Eda Ece, son paylaşımını Ankara'dan yaptı.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde depremzedeler için seferber olan ünlü isim Anıtkabir'e gitti.

"Gözyaşlarımı tutamadım"

İlk günden beri depremzedeler için seferber olan ünlü isim duygularını 'Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım' sözleri ile ifade etti.

Eda Ece Anıtkabir'den paylaşım yaptı

Anıtkabir ziyaretinden fotoğraflarını yayınlayan Eda Ece şunları azdı:

"Panik halim geçmiyor"

''Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım.

"Bizler buradayız"

Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm.

" Keşke başka bir silüette yeniden gelsen"

Bu güzel ülke için sana minnettarız. Keşke başka bir silüette yeniden gelsen. Ama gelmesen bile biz emanetine sahip çıkacağız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam. Her şey tekrar iyi olacak. Elbirliği ile'

Ensonhaber