Ece Seçkin, psikoterapiye başladı

Ece Seçkin, 2015’ten beri birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturdu.

Konser marotununa başlayan Seçkin, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

"Fobim nüksetti"

Son zamanlarda uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini ifade eden şarkıcı, "Bu aralar uçak fobim nüksetti. Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım." diye konuştu.

Ece Seçkin, 2015’ten beri beraber olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 3 yıl önce nişanlanmıştı. Bir türlü evlenmeye fırsat bulamayan çift, geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturdu.

Ensonhaber