Ece Seçkin'in gelinlik seçimi olay oldu.
Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, evlendi. Düğün öncesinde iddialı gelinliğini paylaşan Seçkin, gündeme adeta bomba gibi düştü.
İDDİALI GELİNLİK ÇOK KONUŞULDU
Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan 30 yaşındaki şarkıcı, yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Düğün öncesi paylaştığı gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça iddialı bulundu.
Düğünde birden fazla gelinlik giyen Seçkin, bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine vereceğini açıkladı.
İşte o gelinlik;
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