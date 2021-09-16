Ece Seçkin'in gelinlik seçimi olay oldu.

İDDİALI GELİNLİK ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan 30 yaşındaki şarkıcı, yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Düğün öncesi paylaştığı gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça iddialı bulundu.

Düğünde birden fazla gelinlik giyen Seçkin, bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine vereceğini açıkladı.

İşte o gelinlik;