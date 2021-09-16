Ece Seçkin'in gelinlik seçimi olay oldu.

Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, evlendi. Düğün öncesinde iddialı gelinliğini paylaşan Seçkin, gündeme adeta bomba gibi düştü.

MAGAZİN 16.09.2021, 11:32
Ece Seçkin'in gelinlik seçimi olay oldu.

İDDİALI GELİNLİK ÇOK  KONUŞULDU

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan 30 yaşındaki şarkıcı,  yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Düğün öncesi paylaştığı gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça iddialı bulundu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERECEK

Düğünde birden fazla gelinlik giyen Seçkin, bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine vereceğini açıkladı.

İşte o gelinlik;

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