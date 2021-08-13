Ece Seçkin'den ayna karşısında bikinili pozlar

Pandemi sürecinde de sık sık egzersizlerini sürdüren Ece Seçkin, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

29 yaşındaki şarkıcı, mor bikinisi ile objektif karşısında geçti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Yeni şarkısının klip çekimlerini gerçekleştiren Seçkin, karavan aynasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Ece Seçkin'in paylaşımları, sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

“AYNALARA KÜSMÜŞTÜM”

Pandemi döneminde önce kilo alıp, sonra zayıfladığını belirten şarkıcı, "İlk zamanlar o kadar kilo almıştım ki aynalara küsmüştüm. O halimden sonra spora başladım. Şimdi de eski pantolonum bile üzerime büyük geliyor. Gördüğünüz gibi iyi bir alışverişe çıkmaya ihtiyacım var." demişti.

Ece Seçkin, ayrıca nişanlısı Çağrı Terlemez ile ilişkilerinde 3’üncü yılı geride bıraktıklarını söylemişti.

“KISMETSE DÜĞÜNÜMÜZ EYLÜL GİBİ OLACAK”

Seçkin, "Pandemi olmasaydı 2020'nin Haziran ayında evlenmiş olacaktık. Dolayısıyla ailelerimiz de 'Haydi ama artık!' demeye başladı. Kısmetse düğünümüz eylül gibi olacak. Güzel bir düğün istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.