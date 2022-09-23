Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi

Şarkıcı Ece Seçkin, Twitter'da bir öğretmenin kendisinin boyu üzerinden yaptığı göndermeye tepki gösterdi.

"Ece Seçkin gibi boyu var"

Twitter'da bir öğretmen paylaşımında "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" ifadesini kullandı.

Bu tweet'in ekran görüntüsünü alan şarkıcı Ece Seçkin ise öğretmene tepki gösterdi.

"Hocam.."

Seçkin, "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır." diye cevap verdi.

Ece Seçkin'in boyu: 1,55 m

Ensonhaber