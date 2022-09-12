Ebru Yaşar’ın altından sahne kostümü beğeni topladı

Eskişehir’de orman kurma projesiyle son zamanlarda daha da dikkat çeken Ebru yaşar, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı, hem şarkıları hem de elbisesi ile adeta büyüledi.

14 ayar altından 80 yapraklı elbise

Fırat Kaplan imzalı mitolojik desenli elbise ile seyircisinin karşısına çıkan Yaşar, göz doldurdu.

Göğüs kupunda 14 ayar altından 80 adet yaprak bulunan elbise, sosyal medyada da çok konuşuldu.

1 milyonluk kolye de takmıştı

Diz kapağını kıran ve ameliyat olmak zorunda kalan Ebru Yaşar, sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelerle buluşmuştu.

Ameliyat sonrası konsere çıkan Yaşar'ın üzerinde bir servet taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya'nın da marka yüzü olduğu dünyaca ünlü aksesuar markasının 1 milyon TL’lik kolyesini taşıyan Yaşar, güzelliği ile büyülemişti.

Ensonhaber