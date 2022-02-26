Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı magazin gündemine damga vurdu.

Ebru Gündeş’in ayaklarını yerden kesen kişinin genç işadamı Rassan Khoshnaw olduğu iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.

Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına böyle takıldı.

11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor.

Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw.

Hürriyet'in haberine göre; 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı o kadar yakmış.

Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.

Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı.

Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu'nun ünlü şarkısı "Seni İstiyorum"u söylerken manalı bir jest yapıyor.

Vokalistlerinin "Yalan değil artık inkar etmiyorum yeter, hatta belki seviyorum istiyorsan eğer" sözlerine karşılık olarak Khoshnaw'ın masasına doğru "Çok seviyorum çok" diye sesleniyor.

Khoshnaw yakın markajda ama Ebru Gündeş de ona karşı hiç boş değil.

Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı "Sonsuza Dek"i çıkaran sanatçının "Sanki yeniden doğdum ellerinde" sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...

Lüks yaşantısı, pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde Tolgahan Sayışman'ın doğum günü kutlamasına da katılmıştı.