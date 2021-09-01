Dodan Van'da Konser Verecek

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O Ses Türkiye birincilerinden olan Dodan Özer, 3 Eylül Cuma günü Vanlılarla buluşacak. İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan İpek Park'ın açılışında konser verecek olan Dodan, Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirecek.

İpekyolu Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda "3 Eylül Cuma günü saat 18:30'da Şerefiye Mahallesi Çohaz Petrol karşısında açılışı yapılacak olan İpek Eğlence Merkezi'nin açılışına ve Dodan konserine tüm halkımız davetlidir" denildi.

Dodan Özer kimdir?

1979 yılında doğan Dodan Özer aslen Muşludur. İstanbul'da yaşamını sürdüren Özer, Ailesinin İzmir'e yerleşmesi sonrasında müzikten kopmadı ve müzik tutkusuna devam etti.

Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile Dodan Project adlı grubu kurdu.

O Ses Türkiye'de ilk gün Ali Ekber Çiçek'e ait "Haydar Haydar" isimli parçayı seslendirmişti.

Bütün jüri üyelerini kendisine hayran bırakan yarışmacı O Ses Türkiye'nin 2017 birincisidir.