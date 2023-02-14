Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 10 il birden etkilendi.

Büyük yıkımın yaşandığı illerde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı.

25 akrabası vefat etti

2. Sayfa programının Instagram hesabında yer alan habere göre, 70 yaşındaki "Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan, depremde 25 akrabasını kaybetti.

Usta isim, yaşadığı kayıplarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ensonhaber