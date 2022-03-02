Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflar gündeme oturdu

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Zaman zaman photoshopu ve filtreleri abartan ünlü şarkıcı, yeni paylaştığı fotoğrafıyla yine gündeme oturdu.

Aynanın önünde çekilen fotoğrafını 858 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Yeni hafta, yeni umutlar... Ayın son gününden, son soğuk havalarla vedalaşıp, bahara merhaba dediğimiz yeni bir günden herkese selam olsun" notuyla paylaşan Deniz Seki, yine filtre kullandığı iddialarıyla gündeme geldi.

"ÇOK MU FİLTRELİYİZ?"

Takipçileri, kısa sürede 3 bine yakın beğeni alan ünlü şarkıcının paylaşımına, "Çok mu filtreliyiz?" ve "Ergenlik çağın mı?" gibi yorumlar yaptı. Seki, bu yorumlara cevap vermedi.

NE PHOTOSHOPU?

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, photoshop eleştirilerini soran gazetecilere "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" diyerek isyan etmişti.

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