Demet Özdemir'den yırtmaçlı poz

Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.

Kasığa kadar yırtmaç

Son dönemde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir, Bakü'de katıldığı gece için de iddialı bir seçim yaptı.

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Kasığına kadar dekolte tercih eden oyuncu, pozlarını da sosyal medyadan yayınladı. Demet Özdemir'in bu iddialı tarzını gören arkadaşları Selin Ciğerci ve Zeynep Bastık büyülendi.