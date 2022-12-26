Demet Akbağ ameliyat masasına yattı

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yakın dostu olan usta oyuncu Demet Akbağ'ın ameliyata gireceğini duyurdu. Demet Akbağ'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişme sevenlerini endişelendirdi.

Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Demet Akbağ'ın hayranlarını edişelendirdi. Ünlü şarkıcı, 224 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla usta oyuncu Demet Akbağ'ın ameliyat olacağını duyurdu.

DİZİNDEN AMELİYAT OLACAK

Demet Akbağ'ın hastane odasında çekilen bir karesini yayınlayan Emel Müftoğlu, ünlü oyuncunun dizinden bir operasyon geçireceğini açıkladı. Müftüoğlu açıklamasında ''Canimcim birazdan dizinden ameliyata girecek yarin da koşu yarışına katılıcaz beraber güleceğiz @drsarpercetinkaya sayesinde @demetakbag" ifadelerine yer verdi.

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