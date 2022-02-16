Demet Akalın: Rüküş değilim edepliyim
Ünlülerin sahne kıyafetleri gündemden düşmüyor. Fatih Ürek'in Demet Akalın'a rüküş demesinin ardından Demet Akalın'dan cevap gecikmedi.
Son dönemde yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Akalın'ın kıyafeti eleştirildi.
Demet Akalın ile uzun bir süredir küs olan Fatih Ürek, konuk olduğu 2. Sayfa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akalın'ın kıyafetini rüküş bulan Ürek, "Fecaat, facia" yorumunda bulundu.
"RÜKÜŞ DEĞİL EDEPLİYİM"
Kıyafeti rüküş bulunan Demet Akalın, sessizliğini bozdu. Fatih Ürek'in yorumuna cevap veren Demet Akalın, şunları söyledi:
"Siz çıplakları göre göre alıştınız..Ben gayet edepli giyiniyorum, kimse kusura bakmasın."
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