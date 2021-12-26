Defne Samyeli'nin kendisiyle ilgili itirafı herkesi şaşırttı

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Defne Samyeli, çok para kazanıyorum ama parayı elimde tutamıyorum dedi.

MAGAZİN 26.12.2021, 08:28 26.12.2021, 08:40
Defne Samyeli'nin kendisiyle ilgili itirafı herkesi şaşırttı

Güzel sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Haber Global ekranlarında Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu.

Samyeli, Okan Bayülgen'in sorularını yanıtlarken kendi hayatıyla ilgili ilginç bilgiler verdi.

''BENİM PARAYI ELİMDE TUTMAYLA İLGİLİ SORUNLARIM VAR''

Bayülgen, sabahları geç kalktığını söyleyen Samyeli'ye ''Para nereden kazanıyorsunuz?'' sorusunu sordu.

Samyeli, ''Ömrüm boyunca çok para kazandım, her zaman işim oldu. Çalıştığım işlerden de çok para kazandım. Benim parayı elimde tutmayla ilgili sorunlarım vardı. Onu da çözdüm. Bir danışmanım var bana yatırım kafasını aşılamaya çalıştı iki yıl uğraştı bunun için. Hisse senedi, yatırım gibi. Apartman dairesi değil. Ben hiç anlamıyorum. Değerlendirmeyince de bir şeyin olmuyor ve sistem senden onları bir şekilde alıyor.''

''VERGİ KONUSUNU HİÇ AÇMAYALIM''

Samyeli, gugün vergilerini ödediğini söyleyen Bayülgen'e ''vergi konusunu hiç açmayalım'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra Samyeli, ''Peki bir vatandaş olarak haklarının peşinde misin koruyor musun, kolluyor musun?'' sorusunu sordu.

''BİZ DEVLETİMİZİN YÜKLEDİĞİ TÜM VERGİLERİ ÖDÜYORUZ''

Bayülgen, "Biz devletimizin yüklediği tüm vergileri ödüyoruz, feda olsun, yeni nesil öyle yapmıyor. Belki de ben eski kafalıyım" dedi.

Defne Samyeli de "Ben öyle düşünmüyorum. Bunların hepsinde hakkımı ararım" sözleriyle karşılık verdi.

kaynak:en son haberler

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