Defne Samyeli'nin ev hali pozlarına yorum yağdı

Defne Samyeli sosyal medya hesabından ev halini paylaştı. Paylaşımına yorum yağmuru yağdı.

MAGAZİN 13.10.2022, 08:21 13.10.2022, 08:32
Defne Samyeli'nin ev hali pozlarına yorum yağdı

Sunuculuk kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Defne Samyeli'nin instagramda 863 bin takipçisi bulunuyor.

Leopar seviyor

Son olarak paylaştığı ev hali sosyal medyada gündeme geldi. Leopar desenli takımıyla poz veren Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekti.

Güzel şarkıcıya takipçileri yorum yağdırdı.

Kaynak: EnsonHaber

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