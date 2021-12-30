Defne Samyeli güzellik sırrını katıldığı programda açıkladı

Güzellik sırrı sürekli sorulan Samyeli, daha önce yaptığı "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum." sözlerine açıklık getirdi.

"AYAKLARIMDAN BAŞLIYORUM"

Okan Bayülgen "Bunu nasıl yapabiliyorsun?" deyince Samyeli, "Samimiyetle yanıt veriyorum. Sabah rutinim önce kuru fırçayla vücudunu fırçalıyorsun ayaklarından başlayarak. Psikolojimi hemen düzeltiyor.

"YOĞURT SÜRSEM YARAR"

Ben vücuduma istersen yoğurt süreyim bana yarar. Fırçayla kan dolaşımını harekete geçiriyorum." dedi.