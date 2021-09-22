Danla Biliç'in Yeni Sevgilisi Yusuf Engin Mi? Yusuf Engin Kimdir? Yusuf Engin Nerelidir? Yusuf Engin Kaç Yaşında?

Yeni bir aşka yelken açmaya niyet eden ünlü youtuber Danla Biliç'in adı Yusuf Engin ile duyulmaya başlandı. Peki Yusuf Engin kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? İşte detaylar...

DANLA BİLİÇ'İN YENİ AŞKI KİM?

Ünlü youtuber Danla Biliç kısa süre önce eski sevgilisi Poyraz Teoman’dan ayrılmıştı.

Çektiği youtube videolarıyla adını kısa sürede Türkiye’de duyuran Biliç, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmekte. Youtube’da kişisel bakım tüyoları, makyaj, moda üzerine videolar çekerek ünlenen Biliç’in adı bir süredir Yusuf Engin ile duyulmakta. Yusuf Enginle adı aşk dedikodularına karışan Danla Biliç’in yeni ilişkisi tasdiklendi. Yusuf Engin kimdir şimdi tanıyalım.

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin, Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Yusuf Engin bekardır, daha önce evlenmemiştir ve çocuğu yoktur.

YUSUF ENGİN'İN TWİTTER HESABI

kaynak:bölgegündem