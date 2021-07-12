Dadı arayan Aleyna Tilki'ye Tuğba Ekinci cevap verdi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilki, "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey." dedemişti.

KRİTERLERİ VAR

Tilki, ardından aradığı kriterleri de sıralamıştı: "İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum. İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi."

Aleyna Tilki'ye yanıt, Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci, Tilki'ye dadı olmaya aday olduğunu söyledi.

"SANA KIYAMIYORUM"

Ekinci, Aleyna Tilki'yi paylaşarak "Güzel yüzlü fıstığım dadı arıyormuş. Boncuğum benim ben sana dadı olurum kıyamıyorum ben sana erken yaşta koca camiayla boğuştun." yorumunda bulundu.ensonhaber