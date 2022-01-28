Cezen Burak'ın son hali görenleri şaşırttı

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 31 milyona yakın takipçisi olan ünlü şef, Orta Doğı ve Arap coğrafyasında da fenomen haline geldi.

VERDİĞİ KİLOLARLA ŞAŞIRTTI

Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Son olarak Tacikistan'da açtığı yeni restoranını duyuran CZN Burak adeta iğne ipliğe döndü.

Son halini paylaşan Özdemir'e takipçilerinden "Erimişsin" yorumları yağdı. Ünlü ismin paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu.

Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Abi adeta erimişsin" yorumları yapıldı. mynet