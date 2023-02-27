Ceylan Ertem: Taşının İstanbul'dan

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, İstanbul'dan ayrılıp doğa ile iç içe yaşamaya başlamıştı.

Ertem, Kahramanmaraş'ı ve beraberinde 10 ili daha yıkan depremden sonra İstanbul'u terk etme sebebine dair açıklama yapmıştı.

"Tedirginlik geçmiyor"

"Ceylan Ertem’in köy hayatı diye haberler çıkmıştı. Neden şehrin ortasında yaşamıyorum? En önemli sebeplerinden biri aslında 24 yıl geçmesine rağmen bu tedirginliğin geçmemesi. İstanbul’da çok acil; yapı denetimleri hızlanmalı ve önlemler artırılmalı!"

Ertem son olarak, sosyal medyadan 9-6 mesaili çalışmayan çevresine seslendi:

"Başka şehirlere yayılın"

"Köylere uzatın elinizi olabiliyorsa başka şehirlere yayılın! İstanbul'un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca 'taşının' demiyorum. Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul'un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde/kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz."

Ensonhaber