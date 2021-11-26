Cengiz Kurtoğlu neden gözaltına alındı? Cengiz Kurtoğlu kimdir?

İstanbul Sarıyer’de ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu tartışma yaşadığı iş insanına bıçakla saldırdığı iddia edilen Kurtoğlu gözaltına alınırken olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından ünlü sanatçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CENGİZ KURTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Cengiz Kurtoğlu, "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm.

Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir" ifadelerine yer verdi.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karadenizli olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara`ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982`de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer`e gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyuldu. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.