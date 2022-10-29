Çağla Şimşek, sosyal medyadan tacize uğradı

Bir döneme damga vuran 'Küçük Gelin' dizisiyle ün kazanan Çağla Şimşek, sektöre küçük yaşta adım atan isimlerden.

20 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanana Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine can veriyor.

Samsunlu bir anne ve Gümüşhaneli bir babanın kızı olan Çağla Şimşek, sosyal medya üzerinden tacize uğradığını itiraf etti.

"Ahlaksız teklif aldım"

Ahlaksız bir teklif aldığını açıklayan Şimşek'in ifadeleri, duyanları şoke etti.

Genç oyuncu, o ifadelerini şu cümlelerle açıkları;

"Sosyal medyadan ahlaksız teklif aldım. Dolar resmi atıp 'Bunları sana hediye edebilirim' yazmışlardı."

Çağla Şimşek hayatında kimse olmadığını da sözlerine ekledi.

Ensonhaber