Buse Varol yüzüğünü çıkardı Alişan'dan boşanma iddialarına cevap!

Son dönemde sık sık Alişan'dan boşanacağına dair haberlerle gündeme gelen oyuncu Buse Varol, bu iddiaları yalanlamıştı.

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması boşanma iddialarını alevlendirdi.

Son olarak Alişan ile Buse Varol'un boşanmak için yasal işlemlere başladığı iddia edildi.

"LÜTFEN SENARYOLAR ÜRETMEYİN!"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alişan, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış...

Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın!

Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz pazartesi günü bir AVM'de görüntülenen Buse Varol'un parmağındaki alyansının önceki gün yaptığı AVM turunda olmaması dikkat çekti..

SonDakika.com