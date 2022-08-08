Bursa'da sahne alan Ece Seçkin’in yaralandığı an

Kimisi en yüksek çatıya, kimisi elektrik direğine çıkıyor, kimisi olmaz denilen hareketleri yapıp, kimileri de saç saça baş başa kavga ediyor.

Hepsinin tek bir amacı var; sosyal medyada fenomen olabilmek…

Sosyal mecra için video çekmek isterken yaşanan facialar ise giderek büyüyen tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Yeni tehlikeli akım

Neredeyse her 3 ayda bir yeni akım olarak gençlere empoze edilen birbirinden tehlikeli hareketler, hem onları hem de çevrelerinde bulunanları tehdit ediyor.

Son olarak gençler arasında video kaydına basılarak sahneye metrelerce mesafeden fırlatılan cep telefonları ortaya çıktı.

Boynundan yaralandı

Geçtiğimiz hafta bir sosyal medya uygulamasında başlayan akım için sahneye telefon fırlatan kişi, ünlü popçu Ece Seçkin'in boynundan yaralanmasına neden oldu.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaşananlara sitem ederken, popçunun yaralandığı olayın ortaya yeni çıkan görüntüleri, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Arkadaşlar telefonu neden sahneye fırlattınız?”

İHA'nın haberine göre Seçkin, sahnede şarkılarını seslendirip herkesi eğlendirmeye çalışırken bir anda seyirciler arasından biri, telefonunu sahneye fırlattı.

Şarkı bitimi telefonu yerden alan sanatçı, “Arkadaşlar telefonu neden sahneye fırlattınız?” diye sordu.

“Kafamıza, gözümüze gelebilir”

Telefonun kayıtta olduğunu fark eden Seçkin, görüntü kaydedip, “Vermiyorum artık benim oldu.” diyerek espri yaptı.

Daha sonra telefonla selfie çeken Seçkin, sanki başına geleceklerden haberdarmış gibi “Ama bunu yapmayın tamam mı? Kafamıza, gözümüze gelebilir.” uyarısını yaptıktan sonra telefonu sahibine teslim etti.

Uyardıktan 5 dakika sonra telefon başına geldi

Uyarı niteliğinde yaptığı konuşmadan sadece 5 dakika sonra bir başka kişi tarafından yine sahneye fırlatılan cep telefonu. bu kez sanatçının baş bölgesine isabet etti.

Ani refleks gösterip yüzünü kaçıran sanatçı, boyun ve kulak bölgesine isabet eden telefon yüzünden yaralandı.

“Sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi?”

Uzun süre canının acısından gözlerini açamayan sanatçı, konseri durdurmak zorunda kaldı.

Çok sinirlenen Seçkin, “Sonunda istediğiniz şey oldu, mutlu musunuz? Buna değer mi ya buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz, sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? İki tane video için değer mi?” diyerek isyan etti.

Popçu, “Sahneye telefon fırlatan arkadaş adına sizlerden özür diliyorum, kulağıma buz koydurup pansuman yaptırmam gerekiyor.” diyerek, sahneyi terk etti.

“Eğer sağ kolumu kaldırmasaydım, gözüm çıkmıştı”

Ece Seçkin, daha sonra aldığı darbeyle morarmış boynunu paylaşarak, “Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 10 metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı.” dedi.

Ensonhaber