Burcu Esmersoy: Simit delisiyim

Güzelliğinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, Bodrum tatiline devam ediyor.

Yeni aldığı yazlık villasında zaman geçiren Esmersoy, samimi açıklamalarda bulundu. Selüliti olduğunu itiraf eden güzel sunucu, pazar kahvaltısından da bahsetti.

"EVİM TEMİZLİK KOKAR"

Tatilde yorulduğunu söyleyen Esmersoy, "Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli" dedi.

Temiz çamaşır kokusunu sevdiğini de sözlerine ekleyen sunucu, "Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar" diye ekledi.

"TERS IŞIK DİYE BİR ŞEY VAR"

Selüliti olduğunu itiraf eden sunucu, "Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor" dedi.

Sağlıklı bir hayat yaşadığından bahseden sunucu, "20:30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 20:00'de kapanıyor. 21:30-22:00 gibi yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme. Çalıştıkça ışıldıyorum" ifadelerini kullandı.

"8 SİMİT YERİM"

Beyaz ekmek yemediğinden bahseden 45 yaşındaki güzel, "Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağ, reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim" dedi.