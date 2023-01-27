Burcu Esmersoy'dan küvet pozları
Burcu Esmersoy, Instagram hesabından paylaştığı küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son olarak küvetin başında verdiği siyah body kombinli kareleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Siyah bodysiyle banyo pozları veren Burcu Esmersoy'un iddialı karelerine takipçileri kayıtsız kalamadı.
''Body vardı, çektik''
Burcu Esmersoy, banyo pozlarına ''Body vardı, çektik'' notunu düştü.
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