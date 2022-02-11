Bülent Ersoy'un olay yaratacak Anıtkabir yorumu

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı'nda kostüm provasına geldiği Pınar Kerimoğlu'nun atölyesinde görüntülendi.

Üniformalı bir subayın Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutması nedeniyle eleştirilen Ersoy, "Anıtkabir'e yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü sahnesi için tasarımcı Pınar Kerimoğlu'na provaya geldiğini söyleyen Bülent Ersoy, son günlerde sahne kıyafetleri üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili soru üzerine, "Herkesin kendi görüşü ve zevki. Nasıl isterlerse o şekilde giyinecekler, sahne şov kaldırır. Tabii bunu taşımakta önemli. Bizim kızlar çok güzel taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"FİLM İŞİ ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI"

Bülent Ersoy daha önce hayatının film olacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Filmler koptu" diyerek projenin şimdilik askıya alındığını açıklayıp "Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum.

Ne bileyim? Bazen çekilmeli bazen de çekilmemeli diyorum. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Onlara ne denecek? Film işine henüz karar vermedim" şeklinde konuştu.

"ANITKABİR'E YİNE GİDECEĞİM"

Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Ersoy'un Anıtkabir'i ziyareti sırasında bir subayın kendisine şemsiye tutması tartışma yaratmıştı.

Konu hakkında yeni açıklamalarda bulunan Ersoy, "Atatürk'ü ziyarete gittim, yine gideceğim. Ben kimseye öyle kolay kolay pabuç bırakmam" dedi.

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