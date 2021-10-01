Britney Spears Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Hayranları Şoke Oldu

BRİTNEY SPEARS KİMDİR?

Amerikalı sanatçı, oyuncu ve dansçı olan Britney Spears 2 Aralık 1981 doğumludur. 39 yaşındaki Spears, dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur.

Amerikan müzik tarihinde En Çok Satan 8. Kadın, En Çok Satan En Genç Kadın Şarkıcıdır.

2009 yılında Guiness Rekorlar Kitabına 21. yüzyılın En İyi Kadın Şarkıcısı olarak geçmiştir. Forbes dergisinin 2003 yılında belirlediği En Zengin 25 Yaş Altı Ünlüler listesinde birinci sırada, 2006 yılında belirlediği En Zengin Ünlüler listesinde ise 100 milyon dolarlık servetiyle dokuzuncu sırada yer almaktadır.

Bir dönem çok zor zamanlardan geçen güzel sanatçının yaşamı olay olmuştu. Britney Spears'ın yaşadıkları belgesel niteliğinde konu edilmişti. Spears'ın iki oğlu vardır.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Hayranlarını şaşırtmaya devam eden dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears skandal paylaşımlarına devam ediyor. Döneminin en büyüklerinden olan isimlerinden olan Britney Spears instagram hesabında her geçen gün hayranlarını daha da şaşırtacak türden içerikler paylaşmaya devam ediyor. İnstagramda 34,4 MİLYON takipçisi olan dünya starının çıplak paylaşımları olay oldu.