Berfu Yenenler, göğüslerini eleştirenlere cevap verdi

Berfu Yenenler "Hiç memen yok" yorumlarına böyle cevap verdi.

MAGAZİN 29.09.2022, 21:40
Berfu Yenenler, göğüslerini eleştirenlere cevap verdi

Eser Yenenler ile evli olan eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünden fotoğraf paylaşmıştı. Siyah saten bir elbise giyen Yenenler'in göğüsleri gündem olmuştu.

"Hiç memen yok"
Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, takipçilerinden elbisesinin geceliğe benzediğine dair yorumlar aldı. Bu yorumlar Yenenler'i çok rahatsız etmese de ünlü isim, gelen "Hiç memen yok" tarzı yorumlara sessiz kalamadı.

Berfu Yenenler, kendisine gelen "Memen yok" yorumlarını derleyerek bir video çekti ve "Ben de diyordum neyim eksik buldum çok şükür." dedi.

Eser Yenenler'in eşi, göğüslerine yastık koyarak çektiği videoyu takipçileriyle de paylaştı.

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