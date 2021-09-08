Beren Saat Hayat Arkadaşı Kenan Doğuluyla Tatilde Objektiflere Yakalandı!

Beren Saat ve Kenan Doğulu Boşanma İddialarında Son Noktayı Koydu!Sevilen oyuncu Beren Saat' ve ünlü pop starı Kenan Doğulu sürekli boşanma davası ile gündeme geliyordu. İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden ikili bu sefer son noktayı koydu düşman çatlattı!

Geçtiğimiz cumartesi akşam Bodrum'da konser veren Kenan Doğulu, daha sonra eşi Beren Saat ile teknesinde tatil yaptı. Güzel havanın tadını çıkaran çift, bir ara Gümbette teknede öpüşürken görüntülendi.

Uzun süredir haklında çıkan ayrılık haberlerini her fırsatta yalanlayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, yaz aylarının son günlerinde soluğu Bodrum'da aldı. Konserlerden fırsat buldukça eşiyle tatil yapan Doğulu, son olarak kendi teknesinde objektiflere takıldı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift önceki gün Gümbet'teydi.

AŞK TAZELEDİLER

Beren Saat ve Kenan Doğulu akşam saatlerinde birlikte denize girerken görüntülendi. Beren'in fit vücudu dikkat çekerken. Kenan ise göbeği ile şaşırtsada aşkları her şeye değerdi. İkili aşk tazeledi. Gümbet'te teknede bu pozlar yansıdı..