Banu Alkan: Her an çocuk yapabilirim
Kendinden 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığında olan 64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek müjdesi geldi .
Kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'la evlenmek için gün sayan Afrodit meğer yumurtalarını dondurtmuş.
64 yaşındaki Afrodit lakaplı şarkıcı & oyuncu Banu Alkan, önceki gün bir ödül törenine katıldı.
Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi.
"Yeni bir Afrodit doğabilir"
Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.
Daha önce hiç resmi evlilik yapmayan ve çocuk sahibi olmayan Banu Alkan, Kemal Yıldız'la bu yaz Fransa Konsolosluğu’nda dünyaevine girecek.
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