Banu Alkan'a hapis şoku!

Uzun süredir gündemde olmayan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Banu Alkan hapis şokuyla gündeme geldi. Nicole Peachey, 'Beyaz Orkide' şarkısındaki sözlerinin kendisine ait olduğunu iddia edip, Alkan'dan şikayetçi oldu.

"Ses Alkan'a ait değil"

Konuyla ilgili Alkan' hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında, 'Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem' ses kaydının incelenmesinin ardından sesin Alkan'a ait olmadığı tespit edildi.

Nicelo Peachey'den alınan ses kaydı şarkıdaki ses kaydıyla karşılaştırıldığında sesin Peachey'e ait olduğu tespit edildi.

"5 yıla kadar hapis istemi"

Dava sonucunda 'maddi manevi haklara tecavüz' suçundan Banu Alkan'a hapis istemiyle dava açıldı. İfadesi alınmak üzere polis tarafından aranan Alkan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu ortaya çıktı.