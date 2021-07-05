Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı

Elmalı Davası olarak gündeme gelen iki çocuğu istismar olayında tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından oyuncu Melisa Döngel'in öz babasının istismarına uğradığı ileri sürüldü. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması adına 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak için de mücadele etmeye devam ediyor.



HAPİSHANEDEKİ BABASINA DAVA AÇTI

Yaşadığı korkunç olayı atlatamayan oyuncunun uzun süre psikolojik destek aldığı ortaya çıktı. Döngel'in babası ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç oyuncu, kardeşinin yaşananlardan etkilenmemesi için babasına velayet davası açtı. Yaşanan gelişmelerin ardından 21 yaşındaki Melisa Döngel'e sosyal medyada destek yağdı.

Babası tarafından istismar edildiği ileri sürülen oyuncu Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek paylaşımları yağdı

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI

Sen Çal Kapımı dizisinin genç oyuncuları, bir dönem beraber çalıştıkları Melisa Döngel için "Yalnız değilsin" paylaşımları yaptı. Twitter'da "YalnızDeğilsinMelisaDöngel" etiketiyle gündem olan oyuncu için şöyle paylaşımlar yapıldı:KEREM BÜRSİN"Canım Melisa'm hep yanındayım. Senin için hep buradayım"

Babası tarafından istismar edildiği ileri sürülen oyuncu Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek paylaşımları yağdı

ATAKAN IŞIKTUTAN

"Bazı insanlar 7 yaşındayken 17 yaşında olmak zorunda kalır. Bazı insanlar herkese sevgi dolu olurken kendilerine sevgi gösterilmesini yadırgar. Kimi zaman abla, kimi zaman anne, kimi zaman en iyi arkadaş, dost, kardeş her şey. Sonradan eklenemeyecek tek şey vicdan ve ahlak olur insana. Sen benim görüp görebileceğim en vicdan sahibi ve en ahlaklı insanlardan birisin. Dışardan yargılamanın çok kolay olduğu bu günlerde senin içini ve temiz kalbini bilen biri olarak sadece kardeşine değil çoğu arkadaşına da aileden fazlası olduğunu iyi biliyorum. Belki kan bağı kardeşliği kağıt üzerinde resmiyete bağlar ama benim senin için hissettiğim kan bağının, kardeşliğin kağıda ihtiyacı yok. İlk tanıştığımız gün nasıl benimseyip sevdiysem seni, şu an üzerine katarak daha çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin ve iyi ki hala mükemmel bir insansın. Seni çok seviyorum ve her zaman yanındayım. Bu sadece lafta değil, hep böyle olacak."

ELÇİN AFACAN

"Tabi ki! Hem anne hem baba olmak için elinden geleni yapan, üstelik bunu bir çok anne ve babadan iyi yapan bir genç kadınsın! Tabi ki!"

Babası tarafından istismar edildiği ileri sürülen oyuncu Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek paylaşımları yağdı

NESLİHAN YELDAN

"Bunu çok iyi biliyorsun zaten"

Babası tarafından istismar edildiği ileri sürülen oyuncu Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek paylaşımları yağdı

DEFNE SAMYELİ

"Hayata duyduğumuz güveni önce anne-babadan alıyoruz. Ya da alamıyoruz. Böyle bir travmadan silkelenip hayata sarılan, küçük kız kardeşine hem anne hem baba olmak için çalışan Melisa Döngel. Gücünü, artan başarılarını alkışlayacağımız günleri heyecanla bekliyorum."

Babası tarafından istismar edildiği ileri sürülen oyuncu Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek paylaşımları yağdı

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU

"Söylenecek çok şey var… Ama…"sondakika.com