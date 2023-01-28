Aybüke Pusat Photoshop'u abarttı

Oyuncu Aybüke Pusat, cesur kareleriyle konuşulmaya devam ediliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Pusat, 3,7 takipçili hesabından sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de ilgi çeken Pusat'ın doğal halleri ise büyük beğeni topluyor.

Kol uzunluğu dikkat çekti

27 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren Pusat'ın paylaşımındaki bir ayrıntı da dikkat çekti.

Siyah derin yırtmaçlı elbise tercih eden oyuncunun kollarının uzunluğu takipçilerini şaşırttı.

Alay konusu oldu

Oldukça uzun görünen kollara ilişkin kimi sosyal medya kullanıcıları Photoshop'u abarttı derken kimileri ise çekim açısıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

İşte Pusat'ın gündem olan kareleri...