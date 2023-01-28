Aybüke Pusat Photoshop'u abarttı

Oyuncu Aybüke Pusat'ın, son sosyal medya paylaşımında kollarının uzunluğu dikkat çekti.

MAGAZİN 28.01.2023, 16:23
Aybüke Pusat Photoshop'u abarttı

Oyuncu Aybüke Pusat, cesur kareleriyle konuşulmaya devam ediliyor. 

Sosyal medyayı aktif kullanan Pusat, 3,7 takipçili hesabından sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de ilgi çeken Pusat'ın doğal halleri ise büyük beğeni topluyor.

Kol uzunluğu dikkat çekti
27 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren Pusat'ın paylaşımındaki bir ayrıntı da dikkat çekti.

Siyah derin yırtmaçlı elbise tercih eden oyuncunun kollarının uzunluğu takipçilerini şaşırttı.

Alay konusu oldu
Oldukça uzun görünen kollara ilişkin kimi sosyal medya kullanıcıları Photoshop'u abarttı derken kimileri ise çekim açısıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

İşte Pusat'ın gündem olan kareleri...

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Giresunspor 19 21
14. Hatayspor 19 20
15. Kasımpaşa 19 19
16. Antalyaspor 18 18
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15