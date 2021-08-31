Aşk Mantık İntikam Dizisinin Beğenilen Oyuncusu Burcu Özberk Kimdir?
Son zamanların parlayan güzeller güzeli oyuncusu Burcu Özberk, Fox Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle beğenileri üzerine topluyor. Bu akşam 20:00 - 22:45 saatleri arasında gösterimde olacak dizinin başrol oyuncusunu gelin daha yakından tanıyalım.
12 Aralık 1989 doğumlu 31 yaşındaki güzel oyuncu Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.
Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır.
2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021’de ise Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almaktadır.
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|04:03
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|15:50
|Akşam
|18:44
|Yatsı
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|3
|9
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|7
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|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
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|4
|10. Samsunspor
|2
|3
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|3
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|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
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|1
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|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
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|0
|Takımlar
|O
|P
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|3
|9
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|3
|7
|3. M. United
|3
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|3
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|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
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|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
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|3
|4
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|3
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|1
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|1
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|0
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