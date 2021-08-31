Aşk Mantık İntikam Dizisinin Beğenilen Oyuncusu Burcu Özberk Kimdir?

12 Aralık 1989 doğumlu 31 yaşındaki güzel oyuncu Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır.

2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021’de ise Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almaktadır.