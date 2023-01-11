Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah
Farah Zeynep Abdullah, 'Aşk-ı Memnu' hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak
2008-2010 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, bir döneme damga vurmuştu. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in muhteşem oyunculuğu, hafızalara kazınmıştı.
Yeni Bihter: Farah
Reytig rekorları kıran Aşk-ı Memnu yeniden çekilecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, 'Aşk-ı Memnu' hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak 'Bihter' projesini kabul etti.
Behlül belli değil
TAFF Pictures imzalı olacak Bihter filminin senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı öğrenilirken, filmin cast çalışmaları da son hızla devam ediyor. Dijital platforma yapılacak filmin henüz yayın tarihi belli değil.
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