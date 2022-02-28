Arda Kural'ın 7 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz günlerde yeni tarzıyla gündeme gelmiş ve oyuncunun ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilmişti. Eski aşkı Yıldız Asyalı ile yıllar sonra bir araya gelen Kural hakkında az bilinen bir gerçek ortaya çıktı. Kural'ın 'çocuk' itirafı duyanları şaşırttı.

Arda Kural'dan şaşırtan 'çocuk' itirafı! "Bana çocuğu göstermedi"

Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı psikolojik rahatsızlıklarla gündeme gelen Arda Kural, verdiği kilolar ile şaşırtmış ve hayranlarını sevindirmişti. Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği merak edilen Kural, seneler önce aynı dizide rol aldığı rol arkadaşı Yıldız Asyalı'ya olan aşkını da dile getirmişti.

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'ÇOCUK' İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Son olarak 'Nefrin' isminde bir korku filminde rol almış olan Arda Kural hakkında az bilinen bir gerçek ortaya çıktı. Kural'ın seneler önce katıldığı bir canlı yayında 12 yıl önce evlendiği kişinin 7 yaşında kızı olduğunu belirtmesi ve 'Anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi. Çok istedim görmeyi ama göstermedi' demesi dikkat çekti.

"BABALIK ETMEK İSTEDİM"

Ekranlarda yer aldığı dönemde 'Yerli Leonardo Di Caprio' olarak anılan Arda Kural,

23 yaşında başından bir evlilik geçtiğini ifade etmiş ve sevenlerini şaşırtmıştı. Kural sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Evlendiğim kişinin 7 yaşında bir kızı vardı. Ona babalık etmek istedim. Daha sonra anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi." şeklinde konuştu.

YILDIZ ASYALI İLE YILLAR SONRA BULUŞTU

41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Yıldız Asyalı'ya olan aşkını itiraf etmiş ve sonrasında Asyalı'nın sahne aldığı mekana konuk olarak gitmişti.

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