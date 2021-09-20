Amerika'lı Model Martha Hunt Viktoria Secret Meleği Mi?
Adını Viktoria Secret defilelerinde podyumlarda duyuran, hem güzel hem seksi hem de başarılı top model Martha Hunt'ın eşsiz güzelliğinden söz edeceğiz. Amerikalı genç model hakkında birçok detayı bir araya getirdik. İşte güzelliğiyle baş döndüren güzel model Martha Hunt..
Martha Hunt, 27 Nisan 1989 doğumlu Amerikalı bir modeldir. 1.78 boyunda olan güzel, en çok Victoria's Secret Meleği olarak yaptığı çalışmalarla tanınır. Aynı zamanda Özgür İnsanların sözcüsüdür. Hunt, onu New York'taki ajanslarla tanıştıran Charlotte, North Carolina'da bir fotoğrafçı tarafından keşfedildi. Oraya taşındı ve IMG Models ile anlaştı.
İlk podyum çalışması 2007'de Paris Moda Haftası'nda gerçekleşti ve burada Issey Miyake için yürüdü. 2009'da Vogue China ve Harper's Bazaar, GQ, Revue des Modes, V, Glamour Germany ve Muse'a kapak oldu. Tracy Reese, J. Mendel, Wayne ve Rebecca Taylor için yürüdü.
KARİYER
Acne, Balmain, Carolina Herrera, Castelbajac, Chanel, Christopher Kane, Diane Von Furstenberg, Dolce & Gabbana, Fátima Lopes, Giorgio Armani, Givenchy, Hervé Léger, Issey Miyake, Jason Wu, Jefen dahil olmak üzere 180'den fazla defilede yürüdü. , Louis Vuitton, Marchesa, Miu Miu, Oscar de la Renta, Prada, paçavra ve kemik, Ralph Lauren, Stella McCartney, Tory Burch, Ramy Brook ve Versace. 2010 ve 2011'de Velour, Marie Claire Italia, Vogue Russia, Harper's Bazaar ve Allure'ın yanı sıra BCBG Max Azria, Y-3, Hugo Boss ve Via Spiga reklamlarında yer aldı.
KİŞİSEL HAYATI
Hunt'a skolyoz teşhisi kondu. Hunt, ameliyat izlerinden bahsederken, "Yara izleri benzersiz bir şekilde güzel ve senin hakkında muzaffer bir hikaye anlatıyorlar. Sırtımda uzun bir tane ve sağ alt karnımda bir tane var. Ocak 2020'de, o fotoğrafçı Jason McDonald ile nişanlandığını duyurdu. 18 Haziran 2021'de Hunt ve MacDonald, Ocak 2022'de bir çocuk beklediklerini açıkladılar.
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