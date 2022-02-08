Alişan ve Buse Varol son dakika haberleri
Milyonların gözdesi olan Alişan ve Buse Varol çifti mutluluklarıyla herkesin beğenisini alıyorlardı peki ne oldu mutlu çift ayrılıyor mu? Neden bu haberler ortaya çıktı? Tüm detaylar haberimizde..
Alişan Selçuk'tan sonra toparlayamadı! Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutladılar! Buse Varol: Acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha asla 1 yaşına giremeyecek
Alişan ve Buse Varol çiftinin küçük kızları için ayrı ayrı doğum günü kutlamasıyla ikilinin ayrılık iddiaları güçlendi.
2. Sayfa'ya konuşan Buse Varol, bir itirafta bulundu. Varol, "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler.
Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi.
Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi. Varol Alişan'ın kendisine "Gel" dediğini ama davet almadığını söyledi.
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