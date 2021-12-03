Alişan son zamanlarda gündemden düşmüyor. Peki Alişan sunduğu sabah programına geri dönecek mi? Alişan yeni klip mi çıkaracak? Şimdi akıllarda bu sorular var.

Alişan Seksenlerde Mi Oynayacak?

Alişan haberleri tekrar güneme geldi. Kısa bir zaman önce kardeşini kaybeden Alişan mutsuz ve üzgündü.Kendini toparlaması uzun süren sevilen sanatçının bu hali sevenlarinide üzdü.İki çocuk babası Alişan kardeşini kaybetmeden önce sabah programı sunuyordu. Ara veren Alişan'ın tekrar programa döneceği konuşuluyor. Ve ayrıca sevenlerini mutlu edecek bir haberde Seksenler dizisinden geldi. Seksenler dizisindemisafir oyuncu olarak oynayacağı iddia ediliyor. Seyirciler o büyük bölümün yayınlanmasını merakla bekliyor..