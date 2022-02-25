Alişan'ın bu hamlesi herkesi şaşırttı

6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çiftin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.

İkili, ardından haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

DİKKATLERDEN KAÇMAYAN DETAY

Ancak Buse Varol, daha sonra bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Varol'un parmağında alyansının olmayışı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL" DEMİŞTİ

Varol, evlilik yüzüğünü takmamasıyla ilgili, "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TEKTAŞINI YENİDEN TAKTI

Geçtiğimiz günlerde kızı Eliz ile birlikte ayna karşısında poz veren Buse Varol'un alyansını ve tektaşını yeniden taktığı görülmüştü.

EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMADI

Ayrıca önceki gün imaj değişikliğine giderek, saçlarını kaynak ile uzatan Buse Varol, son halini Instagram hesabı üzerinden gözler önüne sermişti. Varol'un bu paylaşımına Alişan kayıtsız kalmadı.

Alişan'dan eşi Buse Varol'a sürpriz hamle!

GÜNLER SONRA İLK BEĞENİ

Ünlü ismin, günler sonra ilk kez eşinin gönderisini beğenmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Alişan'ın bu hamlesi, "Aralarındaki buzlar eridi." yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını yalanlayan ikili, 13 Şubat'ta da oğulları Burak'ın 3. yaş gününü okulda kutlamıştı. Alişan, eşi ve çocuklarıyla çekilen bu karesini "İyi ki doğdun oğlum." ifadeleriyle paylaşmıştı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!

Varol ise oğlu için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer vermişti. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını silmişti.

Ünlü isim, daha sonra, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olu. Yeni yaşın sağlıkla gelsin birtanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaşmıştı.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SESSİZLİĞİ!

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Alişan ile Buse Varol, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de sessiz geçirmişti. İkilinin, herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

"BUNLAR ÇOK ÖZEL KONULAR"

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirten Buse Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz." demişti.

Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki... Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok." yanıtını vermişti. Ünlü isim, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de belirtmişti.