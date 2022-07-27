Alişan ile Buse Varol tatilde
Bir ara evliliklerinde sorunlar yaşayan Buse Varol ile Alişan çifti tatile çıktı.
46 yaşındaki ünlü şarkıcı Alişan, 32 yaşındaki oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum'da görüntülendi.
Her şey yolunda
Bir yıldır zor günler geçiren Alişan, evliliğindeki problemleri çözdü. Eşi ile sahilde el ele dolaşan Alişan'ın keyfi ise hayli yerindeydi.
Sahilde kum ile oynayan Burak'a, anne Buse Varol eşlik etmeyi ihmal etmedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0