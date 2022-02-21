Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler gündeme oturdu!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Serel Yereli'yi ziyarete gittiğinde evini temizlemesine yardım etti.

İkili daha sonra yatakta yorgunluk pozu verip sosyal medyada paylaştı. İkilinin makyajsız halleri dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Serel Yereli'yi ziyaret etti.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli'nin evinde temizlik de yapan Tilki, o anları hesabından paylaştı.

"GÖSTER İNGİLTERE'YE YORGAN NASIL TEMİZLENİR"

Serel Yereli, pencereden yorgan silkelediği sırada Aleyna Tilki'ye "Aferin kızıma. Göster İngiltere'ye yorgan nasıl temizlenir. Aferin koçum benim" dedi.

SonDakika.com