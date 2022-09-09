Aleyna Tilki, Uzi'yi yalnız bırakmadı
Aşk yaşadıkları konuşulan Aleyna Tilki ile rapçi Uzi, albüm çıkış partisinde bir araya geldi.
Ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, artık aşkını gizlemiyor.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Uzi ile fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki, şimdi de ünlü rapçinin albüm çıkışı kutlamasına katıldı.
Kutlamada bir an olsun yerinde oturmayan Tilki, sevgilisi Uzi ile fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı.
"Albüm çıktı"
Genç şarkıcı yayınladığı video ve fotoğraflara "Albüm çıktı" notunu düştü.
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