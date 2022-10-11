Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim
Genç popçu Aleyna Tilki, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine herkesi şaşırttı.
Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
"Hepinizi Allah’a şikayet ettim"
Tilki, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşımla yine takipçilerini şaşırtmayı başardı.
Genç popçu, paylaşımında "Hepinizi Allah’a şikayet ettim." yazdı. Tilki'nin neden böyle bir şey yazdığı merak konusu oldu.
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